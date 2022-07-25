電子休兵、金傳撐盤 台股量縮小跌13點收14936點 守住5日線

市場觀望本周美國聯準會 (Fed) 升息動向，台股今 (25) 日交投冷清，買盤休兵，大盤一度挫近百點，電子權值股普遍走低，航運股也無力，不過，金融股攜手塑化、鋼鐵等傳產族群扮演撐盤要角，終場加權指數小跌 13.03 點或 0.09%，以 14936.33 點作收，守住 5 日線，成交值 1823.34 億元。

櫃買指數終場下跌 0.47 點或 0.26%，以 182.96 點作收，成交值 489.74 億元。上市櫃成交值合計 2313.08 億元。

電子權值股今天遇壓，台積電跌破 500 元關卡，終場下跌 0.7%，以 499.5 元作收，晶圓代工二哥聯電大跌超過 4%，聯發科也褪色下挫 2.4%；瑞昱、南亞科、友達、力積電等指標股，賣壓都偏重，矽力 * - KY 終場重摔逾半根跌停板；不過，鴻海、國巨、台達電等仍獲資金點火。

市場關注 Fed 利率決策會議，金融股今天成為買盤焦點，富邦金、國泰金上漲超過 1%，華南金、彰銀、元大金、開發金、第一金等也表現不俗。而航運股則湧現賣壓，貨櫃三雄下跌逾 2%，慧洋 - KY、四維航、裕民等也震盪走低。

國際鐵礦砂價格止跌反彈，鎳價也同步止穩，帶動不鏽鋼族群展開反彈，上游廠華新大漲逾 4%，大成鋼、允強、彰源也表現不俗，其他鋼鐵股同獲資金進駐，包括中鋼、燁輝、燁興、中鴻、中鋼構等，漲勢都相當強勁。

全台高溫炎熱，用電量屢創新高，今天再度亮出供電吃緊的黃燈，加上中火 2 號機破管，引發市場對綠能概念股的期待，風電族群中的上緯投控、華城、大亞、世紀鋼及太陽能股安集、達能、茂迪、元晶等多檔，均獲資金點火，無懼大盤賣壓。