台股靠攏萬五大關 外資、投信瞄準6檔大對作

台股今 (22) 日多頭攻勢暫歇，終場小漲 11 點收 14949 點，靠攏萬五大關，外資則與投信大對作，外資買超的 6 檔個股，包括開發金、友達、元大金、仁寶、宏碁、寶成，皆遭投信賣超，且張數都達 4500 張以上。

三大法人合計賣超 54.22 億元，外資由買轉賣，賣超 40.25 億元，投信續買 8.95 億元，寫下連 21 買，挑戰第三長的連 23 買紀錄，自營商也轉賣 22.95 億元；期貨方面，外資期現貨不同步，加碼多單 1916 口，多單未平倉口數達 8675 口。

觀察外資買超標的，清一色為百元以下個股，族群涵蓋金控、電子、航運等，包括開發金、元大金、臺企銀、台新金、友達、仁寶、宏碁、陽明等，買超張數至少皆達 7700 張以上，值得注意的是，寶成儘管受南山人壽淨值大減消息影響，但外資卻逢低大買 5300 張。

外資賣超則瞄準原物料與電子個股，原物料如中鋼、華新、遠東新、台泥等，電子如聯電、群創、新唐、智原與技嘉等，提款張數也都達 5000 張以上。

投信與自營商則與外資對作，大買原物料個股如中鋼、亞泥，且合計達 4500 張以上，尤其投信更大賣外資加碼個股，包括開發金、友達、元大金、仁寶、宏碁、寶成等，多達 6 檔。