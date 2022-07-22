台股萬五關前躊躇 三大法人賣超54.22億元 投信逆勢連21買

台股今 (22) 日在萬五關前徘徊，電子權值股普遍熄火，買盤無力追價，不過，金融股扮演撐盤領頭羊，帶動加權指數跌幅收斂，終場小漲 11 點，收在 14949 點，周線寫下連 3 紅，本周累計上漲 398 點。三大法人合計賣超 54.22 億元，其中投信連 21 日買超，為史上第四長。

觀察三大法人今天資金動向，外資昨天回頭買超 115 億元後，今天又反手賣超 40.25 億元；投信加碼買超 8.95 億元，寫下連 21 買，將挑戰史上第三長的連 23 買紀錄；自營商跟隨外資腳步，轉為賣超 22.95 億元。三大法人合計賣超 54.22 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價在平盤附近震盪，終場小漲收 503 元；昨天表現強勢的聯發科，終場下跌超過 1%，收 705 元；電子權值股普遍走低，大立光、日月光投控、台達電、聯電等均震盪下挫，不過，鴻海、華碩、友達等仍守在盤上。

美國晶片法案通過通過第一關，下周即將進行表決，激勵晶片、半導體股吹起反攻號角，台積電赴美設廠可望獲得補助，半導體特化族群今天也強勁表態，中華化、三福化亮燈漲停，勝一、永光漲勢也相當強勁。

金融股今天扮演撐盤要角，玉山金、兆豐金、元大金、台新金、第一金等上漲 1-2%，三商壽上半年稅後大虧 67.2 億元，但股價觸底反彈，收盤漲逾 3%，金控雙雄人氣偏弱，國泰金下跌作收。航運股也獲買盤青睞，貨櫃雙雄長榮、陽明上漲超過 1%，台驊投控、中航、新興、慧洋 - KY、台航等均表現不俗。