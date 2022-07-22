Sanp第2季業績慘不忍睹 投行降評並大砍目標價

Snap (SNAP-US) 股價周五 (22 日) 早盤下跌 35%，因前一個交易日該公司公布了令人失望的第 2 季業績。

Snap 未能達到華爾街對營收和獲利的預期，並表示將放緩招聘。該公司將其業績歸因於充滿挑戰的經濟、線上廣告平台需求放緩、蘋果 (AAPL-US) 2021 年 iOS 更新以及來自 TikTok 等公司的競爭。

該公司表示：「無論當前的利空為何，我們都對結果不滿意。」

Snap 股價今年來下跌 77%。華爾街認為應不只如此。在最新的財報發布後，一系列分析師調降評級。

高盛分析師表示，Snap 的報告「普遍負面」，並將其評級從買入調降至「中性」。

他們說：「雖然關於這種動態的特殊性仍在未定之天，須待 Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta (META-US) 下周的財報才有進一步了解，但過去兩個月我們自己對該行業的檢查結果並不樂觀，但比這份財報更樂觀。」

摩根大通分析師也調降了 Snap 的股票評級，並表示，雖然該公司沒有特別提到 TikTok，但他們認為 TikTok 的快速貨幣化成長和強大的參與度，正對 Snap 的業務產生重大影響。

摩根大通分析師還擔心 CEO 史皮格 (Evan Spiegel) 在分析師問答期間沒有發言，也沒有提供初步評論。他們說：「很明顯，從第 2 季的結果和處理電話會議的方式來看，Snap 有一個更高的山需要攀登。」他們重申 Snap 需要「重新建立執行力」。

Benchmark 分析師祖托維奇 (Mark Zgutowicz) 將 Snap 目標價從 20 美元調降至 15 美元，仍維持「買入」評級。

他表示，該公司正面對基本面問題和更廣泛經濟問題的困擾，「考慮到近期營收下滑的嚴重程度，顯然比之前預期的要艱鉅得多。」他補充指出，公司管理層指出，這導致公司平台上的「廣告預算立即遭到大幅削減」。

Evercore ISI 分析師馬哈尼 (Mark Mahaney) 將 Snap 評級從「跑贏大盤」調降至「與大盤持平」，目標價從 26 美元調降至 14 美元。

他指出，雖然 Snap 第 2 季營收「稍微」低於華爾街的預期，但 EBITDA 和每日活躍用戶均超出預期。然而，由於缺乏第 3 季業績預測，再加上宏觀環境、蘋果對 iOS 系統的調整以及競爭加劇帶來的持續不利影響，該分析師調降評級。

瑞士信貸分析師 Stephen Ju 將 Snap 目標價從 45 美元調降至 35 美元，仍保持「加碼」評級。

該分析師調降 Snap 的 2022 年和 2023 年預期，並指出該公司未來發展艱難。Ju 表示，廣告商開始削減廣告項目的預算，隨著今年下半年預算成長趨於平緩，Snap 想要分得市場大餅越來越難。

花旗分析師喬西 (Ronald Josey) 將 Snap 目標價從 29 美元調降至 16 美元，仍維持「買入」評級。

他表示，該公司第 2 季業績凸顯了當前環境下的經營挑戰。雖然 Snap 第 2 季的每日活躍用戶和用戶粘性成長令人鼓舞，但蘋果隱私政策改變帶來的持續不利影響、客戶需求疲軟及對廣告資金的競爭加劇，導致其營收不及市場預期。不過，他預計，隨著 Snap 加強調整成本結構，其營收將在 2023 年反彈。