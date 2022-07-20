推特奪下與馬斯克官司大戰首勝 審判時間定在10月

推特周二（19 日）在與馬斯克的訴訟中，贏得法官同意加速審理案件動議。美國特拉華州衡平法院（Delaware Court of Chancery）大法官麥考密克（Kathaleen McCormick）在透過電話會議舉行聽證會後，裁定支持在 10 月進行為期 5 天的快速審判。

推特 (TWTR-US) 成功爭取加速案件審理的消息傳開後，盤中股價大漲 4.09%，每股暫報 39.98 美元。

儘管馬斯克有意退出收購，但推特仍在尋求執行這筆 440 億美元的收購案，而這場法律糾紛將於特拉華州衡平法院審判。

馬斯克 7 月透過他的律師向推特法務長 Vijaya Gadde 致函解釋放棄收購原因，律師團在信中表示，推特低估其平台上垃圾郵件與假帳號的數量，並且未能向馬斯克提供有助準確計算這些數據的訊息。

隨後推特不甘示弱對馬斯克提起訴訟，指控馬斯克未遵守收購承諾，將他暫停收購案進程的原因歸咎於股價下跌，不想按照協議的要求承擔市場低迷的成本，而是希望將其轉嫁給推特股東。當時推特正在尋求 9 月開始為期 4 天的快速審理，以確保交易融資仍有效。

然而，馬斯克與其律師團後來要求法院拒絕推特快速審理的要求，並希望在明年 2 月 13 日再進行審判，同時強調推特要求加速併購案的審理，僅是為了掩蓋假帳號數據議題。

此前銀行為馬斯克提供的融資方案將在明年 4 月到期，這代表若審判未能及時完成，推特收購案將正式告吹。