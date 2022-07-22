特斯拉空軍慘賠 恐面臨軋空地獄

特斯拉 (TSLA-US) 是全球被做空最多的股票，但是隨著特斯拉 (TSLA-US) 週四收漲近 10%，使得空頭一天之內出現 10 億美元的損失，市場預期特斯拉可能會出現更長一段時間的空頭回補行情。

賣空研究公司 S3 Partners 在週四 (21 日) 的一份報告中表示，特斯拉空軍可能會面臨「軋空地獄」，尤其是在該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 於第二季財報會議上發表正向評論之後。

特斯拉位於弗里蒙特和上海的工廠產量，讓馬斯克相信今年下半年有創紀錄的潛力。週四股價反彈有部分也是受到空頭回補所推動的，根據 S3 Partners 的數據，特斯拉目前空頭部位來到 185 億美元。

S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 指出，隨著特斯拉股價上漲，空軍遭受 10 億美元的損失，空頭回補趨勢將繼續，加上對沖基金可能擴大做多，將有助於特斯拉扭轉今年以來的價格疲軟走勢。

在特斯拉第二季財報發布後，金融機構 CFRA Research 火速將特斯拉目標價調升至 1125 美元，並大幅上調 2022-2024 年每股獲利預期，並強調投資人應將重點放在 2022 年下半年破紀錄的目標上，該機構重申對特斯拉的「強力買入」評級。

富國銀行分析師藍根 (Colin Langan) 也將特斯拉目標價從 820 美元調升至 830 美元，並在公布業績後維持「持有」評級。

特斯拉股價週四收漲 9.78% 至 815.12 美元，該股較 6 月份的低點上漲了 30%，但今年迄今仍下跌了 23%。