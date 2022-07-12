電力需求激升 印度6月煤炭進口量衝上新高

Refinitiv 船舶追蹤數據與顧問公司的數據顯示，儘管全球煤炭價格居高不下，印度 6 月煤炭進口量仍創歷史新高，原因是經濟活動回升，且國內煤炭短缺。

顧問公司 Coalmint 和 Kpler 及貿易商 I-Energy Natural Resources 的數據顯示，印度 6 月進口的燃煤和焦煤超過 2,500 萬噸，較去年同期激增逾 30%。

Coalmint 和 I-Energy 的數據顯示，主要用於發電的燃煤，進口量躍增至 1,960 萬噸，而用於煉鋼的焦煤，進口量增至約 540 萬噸。

燃煤發電占印度電力供應的比率接近四分之三，且公用事業占印度煤炭需求的比重超過 75%。

這個能源飢渴國家每年的電力需求，至少正以 38 年來最快速度成長，但全球煤炭價格高漲，正在使負債累累的公用事業財務捉襟見肘。

Kpler 的數據顯示，全球最大煤炭供應國印尼對印度的煤炭出貨量大增逾兩倍，飆上 1,450 萬噸，改寫歷史新高，印度自俄羅斯進口的煤炭幾乎成長一倍，達到 120 萬噸。

Kpler 的數據顯示，其他主要供應國澳洲和南非的出貨量則低於去年同期，但高於 5 月進口量。美國的出貨量也降至四個月來最低水準。

未來數月印度煤炭進口量將持續增加。印度國營煤炭公司 Coal India 的煤炭採購量，至少已達到 1,200 萬噸，這些煤炭必須在未來 12 個月內出口，以解決公用事業煤炭短缺問題。

不過，I-Energy 的數據顯示，今年來印度煤炭總進口量仍未超過疫情前水準。數據顯示，上半年總進口量為 1.195 億噸，較 2019 年同期少 0.6%。