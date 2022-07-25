升息循環來了 能源行情怎麼走？反轉或是續航？

新冠肺炎疫情肆虐、能源價格飆漲、供應鏈斷鍊、俄烏戰爭等諸多因素影響下，全球壟罩高通膨陰影及經濟衰退疑慮，也因此，升息腳步與經濟成長如何取得平衡，已經成為各國艱難的挑戰，而這當中，能源價格走勢將扮演重要關鍵。

經濟陷衰退疑慮 停滯性通膨恐捲土重來?

此波通膨居高不下，能源價格飆漲無疑是最大推手，加上俄烏戰爭，擴大能源供給缺口，對於通膨率降溫更是雪上加霜。特別是目前美國經濟衰退跡象越來越明顯，不少企業已經開始預做準備。

舉例來說，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 認為，美國經濟可能陷入衰退，已停止徵才，並預計在全球裁員 10%；Meta 執行長馬克祖克柏 (Mark Zuckerberg) 也對員工提出經濟衰退的警告，並大砍 30% 招募名額，同時提升績效目標，讓員工自動走人。

市場如此戒慎恐懼，乃是目前諸多現況，與 1970 年代停滯性通膨，場景頗為相似，均是大規模貨幣寬鬆政策、財政赤字、能源危機等因素共同作用之下，推升通膨率；也同樣為了抑制高通膨，美國聯準會 (Fed) 展開快速的升息節奏，從今年 3 月升息 1 碼、5 月升息 2 碼，6 月更一口氣升息 3 碼，升幅為 28 年來首見。

倘若通膨再不降溫，根據 Fed 公布 6 月會議紀要顯示，7 月恐再度升息 2 碼，甚至 3 碼；Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 更表達力抗通膨的決心，即使升息恐將致使經濟放緩，也不得不行！

Fed 為了抑制通膨而積極採取貨幣緊縮政策，市場難免擔憂此舉恐將傷害好不容易走出新冠陰霾的經濟發展。如今通膨未見觸頂，美國經濟成長卻已顯露疲態，國際貨幣基金 (IMF) 大幅下修美國今、明年經濟成長預測，國際投行及研究機構亦紛紛示警美國陷入經濟衰退的可能性上升。也因此，停滯性通膨是否會席捲而來，備受各界注目。

升息循環下 石油市場仍看俏

各國央行紛紛加入升息行列，提高借貸成本、降低消費需求，藉此舒緩物價上漲壓力。然而，升息能否奏效，足以讓通膨完全降溫? 效果恐怕並非百分百！歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 便坦言，歐洲高通膨現象，5 成與能源價格有關，即使升息也難以壓低能源價格。

儘管市場擔憂經濟衰退即將來臨，能源、金屬、農產品等大宗商品價格近幾周大幅滑落，彭博大宗商品現貨指數 (BCSI) 已從今年 6 月歷史新高回檔逾 20%。不過，根據過去經驗顯示，升息循環期間，能源市場依然看俏。

Path Trading Partners 市場策略長 Bob Iaccino 分析，理論上，利率上揚會使金融條件緊縮，讓經濟放緩、並抑制需求，照理說，若供給不變，在需求降低之下，長期下來，商品價格會下跌。其背後假設是，倘若經濟放緩，民眾會減少日常支出，進而導致消費降低，包括汽車、飛機等用油需求，因為財務壓力會使民眾減少差旅。隨著商業活動變得較不活絡，企業使用能源也會降低。

然而，實際上並非如此，原油價格通常在開始升息循環後的 6 個月或 12 個月內，反而會上漲。Bob Iaccino 指出，自 1983 年 8 月以來，美國六次升息循環中，第一次升息後 6 個月，原油價格平均上漲 16.06%；每次升息循環的前 6 個月，原油價格有 5 個月上漲。

進一步比較，進入升息循環後，首次升息後 12 個月及 6 個月，油價變化又會如何？歷史資料顯示，第一次升息後 12 個月，原油價格與第一次升息後 6 個月相比，平均會額外上漲 12.24%。

Bob Iaccino 表示，此數據似乎指出，原油雖是通膨驅動因素之一，中短期而言，可能不會直接因實際利率變動，而受到正面或負面影響，還有許多其他因素會影響原油價格，包括地緣政治、供給或需求突然增加。他也強調，雖說原油價格通常在開始升息循環後的 6 個月或 12 個月內會上漲，但兩者不一定存在因果關係。（閱讀文章《通膨是原油漲價的原因還是結果？》 ）

俄羅斯下狠手「斷氣」 天然氣漲價風暴恐來襲

歐洲去 (2021) 年飽受高電價之苦，原因來自於天然氣價格暴漲，尤其俄烏戰爭後，俄羅斯慘遭西方國家制裁，決定展開反制行動，以天然氣為政治籌碼，要求歐洲國家以盧布支付天然氣，否則將斷供，如今芬蘭、荷蘭、波蘭、丹麥、保加利亞等國已陷入斷供窘境。

俄國近期更以維修之名，關閉天然氣管道「北溪 1 號」，德國擔心俄國恐將不會重啟天然氣供應，果真如此，德國今年底經濟可能下滑逾 12%。歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 更示警，各國、各行業必須對俄國徹底「斷氣」，做好準備。

儘管歐盟將透過加速能源轉型計畫，與埃及、以色列簽訂天然氣出口協議等措施，來減少對俄國能源的仰賴程度。然而歐盟近 40% 天然氣消費來自俄國進口，遠水救不了近火，短期內難以驟然停止對俄國天然氣的依賴。因此，在俄國持續減少供應之下，天然氣價格恐將續飆，歐洲今年仍將面臨高電價、缺電的威脅，一場嚴重的經濟危機正逐漸逼近。

原油、天然氣市場仍火熱 善用期貨多空靈活操作

展望未來，通膨及升息等議題將持續干擾投資市場走向，而能源價格扮演至要關鍵，石油、天然氣等相關標的依然是熱門投資工具。尤其目前市場變數仍多，能源價格波動度高，可以善用相關期貨商品，參與行情交易機會，可以滿足避險或是價格套利需求，而且不論多空，皆有機會獲利，操作靈活度高。

其中，芝商所 (CME) 旗下的 WTI 原油期貨及亨利港天然氣期貨，交易量大，具備高度流動性；且採取實物結算，與現貨市場緊密相連，從而減少滑點，亦可降低成本；加上近 24 小時的全天候電子交易，在全球事件發生時，例如美國大選、天氣事件等，得以及時作出反應，為投資人參與能源市場交易提供了很大便利，是目前台灣十分熱門的海外期貨商品。

WTI(西德克薩斯中質原油) 是國際原油市場最重要的基準油價，隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除，WTI 成為了世界石油價格的首選指標。而 WTI 原油期貨即是以此為交易標的，是全球最具流動性、交易最活躍的原油合約，每日交易近 120 萬份合約，持倉超過 200 萬份合約，堪稱是全球最大持倉量及成交量的原油期貨。

亨利港天然氣期貨則是能夠反映美國天然氣市場的價格情況，且與國際天然氣市場具有緊密的聯繫，隨著至歐洲、南美洲和亞洲的出口不斷增長，已成為天然氣交易的環球價格基準，每日交易 40 萬份合約，持倉量為 140 萬手，是世界第三大實物商品期貨。

值得注意的是，能源價格波動度高，若非是全職專業交易者，無法隨時盯盤時，操作能源期貨商品務必做好資金管理、嚴格控制風險，設定停損點位，避免損失超乎預期，同時也要注意交割日期，於交割日前平倉或是轉倉，以免損益受到影響。

WTI 原油期貨及亨利港天然氣期貨合約規格