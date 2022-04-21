國籍航空虧最慘 星宇航去年虧損30億元 累虧已近70億元

民航局今 (21) 日公布國籍航空去年營運狀況，7 家國籍航空中，有 4 家獲利、3 家虧損，以華航獲利 93.8 億元居冠，而虧損最多的則是星宇航空達 30.19 億元，累計虧損 69.34 億元。

去年虧損的航空公司多是無貨運業務的業者，包括星宇航、台灣虎航和華信航，星宇航空累積虧損最多，因此，4 月再增資 40 億元，據悉超過 90% 為董事長張國煒出資。

據民航局公告，華航是去年獲利最高的業者達 93.8 億元，其次為長榮航獲利 66.08 億元、立榮航獲利 1.73 億元，而德安航空則獲利 73.2 萬元。

而 3 家虧損的國籍航空分別為星宇航虧損 30.19 億元、台灣虎航虧損 22.69 億元，華信航虧損 15.65 億元。

除了星宇累計虧損 69.34 億元，台灣虎航累虧也達 22.69 億元、華信航空累虧 22.35 億元，而德安航空累虧 2.61 億元。

星宇航說明，去年總營收為 7.96 億元，年增 103.28%，稅後淨損 30.19 億元，累計虧損 69.34 億元，主要是因受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，加上於飛航安全和整體營運品質長遠考量，仍持續投入現金於各項基礎建設，包括興建維修棚廠及保稅大樓，以完善倉儲空間、機務庫房和地勤裝備維修區，提升維修能量和維修品質。

星宇航強調，在現金增資後各項財務指標已有所改善，將持續引進新機，累積客、貨運能，今年 A321neo 機隊將全數交付完畢，並有 4 架 A330neo、2 架 A350 新機陸續到位，配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。