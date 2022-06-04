〈俄烏衝突〉普丁說烏克蘭穀物要出口沒問題 經白俄輸出是最佳管道  

俄國侵烏引發全球糧食危機，俄羅斯多次被指責以糧食為武器影響全球，對此俄國總統普丁表示，穀物可以從烏克蘭出口，經由白俄羅斯輸出是最簡單的方法。

俄國入侵烏克蘭後，封鎖烏克蘭在黑海沿岸的港口並掌控烏國南方沿海多數地區，導致大量糧食無法出口。為了讓烏克蘭糧食重返國際市場，聯合國正與土耳其、烏克蘭、俄羅斯等國家協商，盼建立一條允許烏克蘭農作物經港口安全出口的「糧食通道」。

普丁周五 (3 日) 在黑海城市索契 (Sochi) 會晤非洲聯盟 (AU) 輪值主席、塞內加爾總統 Macy Sall ，糧食出口為首要議題。Sall 表示，戰爭和西方制裁使糧食短缺惡化，希望俄國能讓穀物和化肥出口不受禁止。

普丁重申將協助運糧船安全通行，否認俄國封鎖烏克蘭的港口，並重申糧食卡關要怪西方制裁。

普丁還列舉烏克蘭農作物可以出口的管道，包括被俄國控制的烏克蘭南方港口馬立波 (Mariupol)，以及白俄羅斯。他說：「若有人想解決烏克蘭農作物出口的問題，最簡單的方法就是經過白俄羅斯，這條路沒被阻擋，但必須先解除制裁。」

白俄羅斯總統盧卡申科同日稍早表示，只要白俄的商品獲准送往波羅的海沿岸港口，已準備好讓烏克蘭穀物經由國內領土送往德國、波蘭、巴爾幹半島或俄國的港口。

由於市場持續觀望有關烏克蘭農糧出口的談判進展，「黃小玉」周五全面收黑，芝加哥小麥期貨 (WCON) 收盤報每英斗 10.40 美元，玉米期貨 (CCON) 每英斗 7.27 美元，黃豆期貨 (SCON) 為每英斗 16.9775 美元。