烏克蘭：受戰爭影響 今年糧食收成將減少40%以上

烏克蘭警告，由於俄羅斯的入侵，今年的糧食收成可能會減少 40% 以上。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 表示，只要能夠確保船隻安全進入港口，烏國將盡一切可能緩解全球糧食危機。

烏克蘭農業部副部長 Markian Dmytrasevych 指出，由於俄羅斯入侵和占領領土，烏克蘭今年穀物和油籽產量可能降至 6000 萬噸，比去年的 1.06 億噸下降 43%。

他表示，自開戰以來，烏克蘭僅出口了 400 萬噸穀物和油籽。相較之下，以前通常每月經由港口的出口量為 500 萬至 600 萬噸。

一般情況下，烏克蘭 90% 的小麥和其他穀物通過海路運往世界市場，但目前因俄羅斯對黑海沿岸的封鎖而受阻。

Dmytrasevych 說，烏克蘭政府認為，如果歐盟放寬出口文件要求，則有可能透過卡車加快出口。此外，他呼籲歐盟立法者幫助出口更多糧食，包括擴大對黑海羅馬尼亞港口的使用、在多瑙河上建造更多貨運碼頭，以及減少波蘭邊境貨運過境的繁文縟節等做法。

華盛頓國際糧食政策研究所資深研究員 Joseph Glauber 說，自戰爭以來，烏克蘭每月只能出口 150 萬至 200 萬噸糧食，低於超過 600 萬噸。

據澤倫斯基表示，今年穀物已開始收割，而去年的糧食還滯留在倉庫之中。