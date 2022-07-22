美股重點新聞摘要2022年07月22日

今日操盤前瞻

德、英、歐元區 7 月 PMI

美國 7 月 PMI

美股財報 (盤後)：Snap(SNAP)、Seagate(STX)

美股財報 (盤前)：推特 (TWTR)、Verizon(VZ)、美國運通 (AXP)

Snap Q2 業績遜色 未提供 Q3 財測 盤後崩跌 26%

由於線上廣告需求放緩，社交媒體公司 Snap 周四 (21 日) 盤後公布令人失望的第二季業績，並以營收成長疲軟為由計劃放緩招聘，盤後股價應聲暴跌逾 26%，連累 Alphabet、Meta 和 Pinterest 等仰賴線上廣告的社群平台。閱讀全文...

三星擬砸近 2000 億美元 未來 20 年在美設 11 座晶圓廠

華爾街日報 (WSJ)、彭博等外媒報導，南韓三星電子 (Samsung Electronics) 考慮未來 20 年投資近 2000 億美元，在美國德州設立 11 座晶圓廠，巨額投資可望大大提升美國在半導體市場的地位。閱讀全文...

遭美持續調查 華為涉嫌從導彈發射井竊取敏感訊息

《路透》週四 (21 日) 報導，中國電信設備大廠華為持續為美國政府調查目標，拜登當局正著手調查華為是否透過其設備獲取美國軍事演習和軍事基地的戰備及人員狀況等敏感資訊。閱讀全文...

大摩看好蘋果轉向服務業務 稱市值有望再次突破 3 兆美元

摩根士丹利周四（22 日）表示，蘋果轉向訂閱模式，為其市值突破 3 兆美元開闢出一條清晰的道路。閱讀全文...