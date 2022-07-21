〈紐約匯市〉美元止步4連跌 市場屏息等待ECB決策 歐元震盪走低

美元指數周三 (20 日) 自連日跌勢反彈，歐元兌美元震盪走低，市場正在等待歐洲央行 (ECB) 關鍵的利率決策出爐。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，報 107.04。

Monex 美國交易副總裁 John Doyle 表示，對歐洲央行考慮升息 2 碼的可能性，昨日推動歐元大漲，但他認為市場的期望在今天稍微減弱，能源危機再度受到關注。

在俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 警告對歐洲的天然氣供應量可能進一步減少甚至中止後，歐盟呼籲成員國在明年 3 月前將天然氣需求量減少 15%，確保有足夠存量。

備受關注的歐洲央行利率會議和北溪 1 號管線的重啟時間都集中在周四 (21 日)。歐元自昨日的兩周高點回落，兌美元匯率周三下跌 0.47% 至 1.0180 美元。過去三個交易日以來，歐元兌美元已漲約 2%。

Doyle 說：「我們預期歐洲央行這次只會升息 1 碼，但在公布決定之前，利率意外上行的可能性使歐元兌美元維持震盪。」

另一方面，義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 雖贏得國會信任投票，但幾乎沒有緩解歐元的拋售壓力，因聯合內閣中的三個主要政黨均拒絕參與本次投票。

日元兌美元貶 0.05% 至 138.24 日元，市場預期，日本央行將在周四的會議上堅持鴿派立場。

英鎊在英國公布通膨率再創多年新高後走軟，兌美元匯率下跌 0.19% 至 1.1977 美元。加幣兌美元小跌約 0.1% 至 1.2883 加幣，數據顯示加拿大 6 月通膨再創近 40 年新高，但增幅略低於預期。

截至台灣時間周四 (21 日) 約 6:00 價格：