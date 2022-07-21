元山車用、高階IT需求持穩 全年毛利率拚維持17%

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 今 (21) 日召開法說，展望下半年，總經理劉賢文表示，儘管家電產品進入淡季，不過產品優化後，毛利率已見改善，加上 IT 產品需求持穩、車用訂單能見度看到明年第三季，惟缺料尚未完全解除，下半年營運拚持穩去年同期，全年毛利率保持 17-18%。

元山三大事業體分別為生活家電、高階 IT 與網通以及汽車電子。其中汽車電子方面，劉賢文說，由於與車廠簽訂長約，訂單能見度看到明年第三季，不過缺料狀況沒有完全解除。

劉賢文認為，目前車市還是有一定需求，預期明年出貨量會回到 2019 年、疫情前水準，約 8500 萬台。而元山的車用營收占比，隨著車市強勁需求，今年已從 5% 提升至 11%，預期明年進一步攀升至 13%。

高階 IT 與網通部分，劉賢文表示，受到大環境影響，高階 IT 產品上半年業績約下滑低雙位數，不過下半年需求沒有跡象減少，此外，樂觀看待 IPC 市場成長性，預期整體業績將與上半年相當。

劉賢文指出，塑膠及鐵材原物供應狀況己趨於穩定，但因過去大舉備貨，存貨金額一度提升至 10 億元，預期需要 2 個多月去庫存化，明年首季則才有機會恢復正常。

至於家電產品方面，產品包括智慧型 RO 淨飲機、過濾開飲機、空氣清淨機等，由於去年下半年基期高，加上進入產業淡季，預期下半年業績將會衰退，不過產品組合優化後，毛利率大幅改善，約 11-12%。

元山上半年受到原物料價格普遍上漲、中國疫情封城、關鍵 IC 零件供貨持續吃緊，導致營收成長與毛利率不如預期，看好下半年在車用訂單挹注下，高階 IT 產品需求持穩下，下半年營收拚與上半年、去年同期相當，毛利率則有望回升至 17-18%。

元山 6 月營收 3.19 億元，月減 18.61%、年增 3.38%；上半年營收 19.87 億元，年增 2.14%。