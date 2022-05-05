協禧擴大散熱產品線 擬斥3億元取得欣瑞聯25%股權

散熱廠協禧 (3071-TW) 今 (5) 日宣布，為擴充散熱產品線，擬斥 3.07 億元取得欣瑞聯 (開曼) 公司 25% 股權，董事長特助蔡政宏表示，欣瑞聯為穩定獲利公司，且可補齊公司產品線，有望挹注營運。

協禧董事會決議，擬以不高於 3.0699 億元，向欣瑞聯電子 (香港) 、WENDELIN INT’LCO.,LTD. 及 RIGI INT’L CO.,LTD. 共三家公司，購買欣瑞聯 (開曼) 公司共 852.7 萬股股權，每股價格不高於 36 元。

欣瑞聯 (開曼) 公司為欣瑞聯集團旗下子公司，主要提供散熱處理方案，包括 DC/AC/EC 熱風扇、馬達、水泵等，產品應用在工業電腦、家電、醫療設備、網通、工廠自動化、汽車等領域；去年風扇營收比重為 90%，鼓風機比重則為 9%。

蔡政宏表示，由於公司近年營運聚焦在散熱模組與車用領域，入股欣瑞聯 (開曼) 公司後，將可優先布局 DC/AC/EC 熱風扇，並藉由產品線互補擴大市占，提高產業競爭力。

另外，欣瑞聯 (開曼) 公司工廠位於廣東省慶市，有穩定勞動力及基本工資的優勢，有助降低生產成本與增加利潤，藉此提升整體營運績效。

協禧指出，此股權投資案為關係人交易，且交易金額接近公司總資產 10%，故仍將提報 111 年股東常會決議，待通過後始簽署股份買賣契約書。