元山兩大產品線調漲 全年營收年增逾1成 獲利有望創高

散熱風扇廠元山今 (10) 日舉行法說，展望今年，總經理劉賢文表示，今年車用電子、家電產品除了持續出貨外，也已向客戶反映原物料成本，預期今年營收可望雙位數成長，獲利有機會挑戰新高，毛利率則回升至 18% 以上。

元山營收比重方面，汽車電子占 42%、高階運算系統占 35%、生活科技系統占 19%、工業設備與其他占 4%。

元山的汽車電子產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，以及應用在無燃油車或電動車等，主要交貨至歐洲、中國車廠。

劉賢文指出，目前訂單能見度已到明年中，且 IC 缺料狀況下半年有機會緩解，整體料況還算穩定，預期車用電子今年營收將成長雙位數，另外，光達已開始小量出貨，但營收貢獻仍小，但看好光達將是未來自駕車趨勢。

生活科技系統部分，劉賢文表示，目前與客戶開發出新產品、今年放量出貨，加上去年向客戶調漲價格，預期今年業績約年增 10% 以內，不過毛利率將優於去年。

產能部分，元山中國塔崗廠受到當地疫情影響，客戶無法進行認證，原規劃月產能可到 60 萬台、最大至 120 萬台，不過目前約 40 萬台，部分客戶更轉移至台灣來生產。

目前元山高雄廠產能已達滿載，月產能突破 70 萬台， 另外已取得高雄市政府規劃的仁武產業園區 3000 坪土地，3 年內完工啟動，主要用於營運總部、研發中心、汽車電子及高階散熱風扇與模組製造中心。

談到烏俄戰爭，劉賢文指出，俄羅斯占整體營運比重極低，營運幾乎不受到影響，不過初步調查對農業上游原料製品已造成衝擊，但包括礦產、原油、天然氣等，目前仍在評估相關影響性。