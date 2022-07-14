Q3筆電代工廠出貨可望回溫 全年衰退近16%

中國封控影響廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等筆電代工廠第二季出貨表現，歐系外資最新報告指出，第二季四大代工廠筆電季減 13.5%，低於原預期的季減 10%，展望下半年，預期在季節性需求回升下，第三季代工廠筆電出貨可望顯著回溫，但全年受終端需求走疲，估出貨量將下滑至 1.51 億台、年減 15.8%。

外資指出，第二季廣達、仁寶受中國上海、昆山風控影響最大，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 筆電出貨則仍保持成長，展望第三季，預期隨著供應鏈恢復，加上傳統季節性效應帶動下，估四大筆電代工廠出貨將季增 15.5%，優於過往三年平均僅季增 4%。

從個別廠商觀察，外資預期，廣達在遞延訂單出貨，加上蘋果 (AAPL-US)MacBook 拉貨帶動，季增幅將達雙位數，上看 30%，仁寶同樣可望季增約 1 成，緯創在產品組合、季節性需求下也將季增約 9%，不過英業達將因客戶庫存調整，出貨相對持平，或小幅季減約 1.5%。

外資也估今年筆電代工廠整體筆電出貨將達 1.51 億台，年減 15.8%，主要反映消費者需求疲軟、企業適度減少開支，且明年整體市況變化不大，估筆電出貨將再略微下滑至 1.48 億台、年減 3.6%，仍高於疫情前水準。