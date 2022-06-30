300億元租金補貼7月開跑 新戶五步驟線上申請

300 億元中央擴大租金補貼專案自 7 月 1 日起上路，內政部表示，新戶只要上網透過五步驟就能完成申請，分別為驗證身分、填寫資料、上傳租約與存摺封面、核對資料；舊戶無須另外上網申請，營建署將於 7 月下旬陸續試算結果通知舊戶，確認後即算完成申請。

內政部今 (30) 日舉辦「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，內政部長徐國勇表示，本案行政院已核定為 4 年計畫，中央每年將編列 300 億預算，照顧 50 萬戶租屋族，期間為 7 月 1 日至 8 月 31 日，採線上受理申請，9 月完成核定，並於 10 月由中央統一撥款至申請者帳戶。

內政部指出，今年申請程序簡化許多，與財政部、衛福部展開跨部會合作，經由系統勾稽方式，主動找出未申請租金補貼的經濟弱勢戶，透過村里長主動協助其完成申請；同時針對已申請過的舊戶，經其同意後，由系統直接帶入資料，簡化申請程序，以強化對弱勢家庭的關懷與照顧。

新戶方面，內政部說明，只要透過五步驟就能輕鬆申請，首先是上網驗證身分，其次為填寫資料，接下來再上傳租約及存摺封面，最後進行核對資料，就能完成申請。

圖：內政部提供

徐國勇表示，本專案將所得標準從原先的最低生活費 2.5 倍放寬為 3 倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為 56046 元，新北市則放寬為 47400 元，且申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出申請。

另外，徐國勇指出，為鼓勵房東共同協助租屋家戶，房客補貼申請通過，並經地方政府認定後，房東將自動成為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月 1.5 萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。至於房東擔心房客遷離後，未將戶籍遷出，內政部強調，已於 6 月 13 日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂。