網通訂單強 智易、中磊、智邦Q2、上半年營收創新高

網通大廠今 (6) 日公布 6 月營收，其中智易 (3596-TW) 第二季營收 108.88 億元、上半年營收 211.87 億元，中磊 (5388-TW) 第二季營收 152 億元、上半年營收 278.8 億元，智邦 (2345-TW) 第二季營收 186.96 億元、上半年營收 344.25 億元，三家大廠皆繳出亮眼表現，第二季、上半年營收全創歷史新高。

智易

智易 6 月營收 39.76 億元，月減 6.4%、年增 24.8%，第二季營收 108.88 億元，季增 5.7%、年增 14%，創單季新高，累計上半年營收 211.87 億元，年增 10.51%。

展望今年，智易預計下半年逐季成長，今年營收將成長雙位數，產能方面，智易近期斥資 4800 萬美元擴建越南廠產能，越南二期擴廠預計本季、第三季開始動工，明年底可望量產。

中磊

中磊 6 月營收 57.2 億元，月增 24.3%、年增 58.6%，第二季營收 152 億元，季增 19.98%、年增 52%，累計上半年營收 278.8 億元，年增 42.3%。

中磊表示，目前訂單已接到明年上半年，訂單滿足率達 8 成，較去年好轉，且尚未有明顯延後下單、砍單現象，現階段單月營收 50 億元水準來看，今年營收要達 20 億美元規模可期。

智邦

交換器大廠智邦 6 月營收 69.14 億元，月增 12.3%、年增 53%，接近 70 億元大關，第二季營收 186.96 億元，年增 33%，累計上半年營收 344.25 億元，年增 26.33%。

智邦近期股東會表示，終端設備採購力道確實稍微放緩，但數據需求仍存在，接單狀況維持正向發展，下半年審慎樂觀看待，持續看好資料中心市況，400G 出貨可望逐季成長，明年營收比重可望攀升至雙位數。

庫存水位方面，智邦認為，缺料交期已逐步縮短，但 PMIC 等晶片仍持續缺貨，公司備料是因應大客戶需求，風險可控，原則上會以 2 個月預期營收規模建立庫存水位，以面對長短料等挑戰。