美西塞港衝擊 貨主將更多貨發往美東

貨主已開始將更多貨物發往美東港口，塞港情況將持續至月底，凸顯美西塞港對供應鏈的衝擊，而加州奧克蘭港卡車司機罷工也進入第三天。

紐約暨紐澤西港務局的最新數據顯示，平均每天有 22 艘貨櫃船在安布羅斯安克雷奇（Ambrose Anchorage）等候，平均船舶需等待 5.25 天才能靠港。

國際貨運代理商飛協博（Flexport）在市況更新中說：「東岸和墨西哥灣塞港情況將持續到 7 月，船舶在紐約、諾福克及薩凡納停泊；6 月底有 36 艘等待泊位，等待時間為 7 至 10 天。」

紐約暨紐澤西港務局發言人表示，「我們看到這兒有更多變化，我們現在處理的貨櫃量較 2019 年同期激增 33%。」

港務局的數據顯示，截至 5 月，進口成長 11.5%，且估計其中 6.5% 原計劃運往美西。

這種變化始於新冠肺炎疫情期間，原因是洛杉磯和長灘港擁堵，導致貨物堆積如山，迫使一些零售商分散貨物目的地。

港務局發言人說：「零售商，他們基本上將貨物運往美國各角落，而非全部運往西岸… 這是因為過去兩年供應鏈問題難解。」

零售商寧願把貨物運到東岸，再用卡車、火車把貨物運到目的地，且最終運輸速度可能更快，甚至成本更低。

與此同時，奧克蘭港卡車司機罷工周三（20 日）進入第三天。港口發言人 Robert Bernardo 表示，由於獨立卡車司機發動抗爭，已關閉最大碼頭，實際上其他三個海運碼頭也已停止卡車運輸。

這起事件的起因，是加州勞工法案《Assembly Bill 5》（簡稱 AB5）引發卡車司機不滿。

AB5 法案也被稱為「零工工人法案」，要求貨運業者將卡車司機視為員工，給予員工福利待遇，但此法招致司機不滿，原因是這意味司機將失去接單自由，或需背負更貴保險費負擔。