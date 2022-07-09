美中外長G20峰會後首次會面 為本月稍晚拜習會鋪路

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周六 (9 日) 與中國外交部長王毅在印尼峇里島會面，為雙方自去年 10 月在 G20 峰會後首次面對面談話，可望為本月稍晚的拜習會奠定基礎。

布林肯在會談前表示，面對面的外交是無可取代的，期待本次會談具有成效且富建設性。美國東亞事務高級外交官員 Daniel Kritenbrink 也稱，為了防止任何可能在無意中導致衝突的誤會，與中國保持開放的溝通管道非常重要。

王毅認為，兩國有必要保持正常交流，需要共同努力，確保雙方關係繼續沿著正確的軌道發展。

從雙方態度來看，美中外長均有意保持維持穩定的關係，預計兩人將針對人權、經濟以及俄烏戰爭等方面的局勢展開交流。

本次會談也將為美國總統拜登和中國國家主席習近平在本月稍晚的面對面談話奠定基礎。與拜登政府關係密切的美國駐東亞前外交官員 Daniel Russel 認為，本次會面其中一個目的是探討拜登和習近平面對面談話的可能性。

考量到習近平將於今年稍晚的中國共產黨全國代表大會尋求第 3 個任期，分析人士認為，習近平應會有興趣維持與白宮的穩定關係。

儘管如此，美國官員預期本次談話不會有具體結果，與關稅有關的討論也不會有突破性進展。

即使美中存在戰略競爭關係，但彼此仍是重要的貿易夥伴，拜登近來持續評估取消對一系列中國商品的進口關稅，盼能在 11 月期中選舉前紓緩國內通膨壓力，以維持民主黨在國會的優勢地位。

拜登政府周五 (8 日) 與顧問研議是否削減中國關稅，但仍未做出最終決定。