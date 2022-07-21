美股重點新聞摘要2022年07月21日

今日操盤前瞻
日本央行、歐洲央行利率決策
美國上周失業金數據
美股財報 (盤後)：特斯拉 (TSLA)、美鋁 (AA)、聯合航空 (UAL)
美股財報 (盤前)：AT&T(T)、美國航空 (AAL)
拜習會即將登場 拜登：未來 10 天內與習近平會談
美中元首「拜習通話」即將登場，美國總統拜登週三 (20 日) 透露，他希望未來 10 天內與中國領導人習近平會談。閱讀全文...
特斯拉 Q2 獲利優預期 長期交車展望不變 盤後一度漲逾 4%
隨著上海廠停工負面效應浮現，特斯拉周三 (20 日) 盤後公布第二季獲利為兩年多以來首見的季度萎縮，但仍優於市場預期，該公司並重申 50% 的長期年均交車成長展望不變，盤後股價一度漲逾 4%。閱讀全文...
福斯攜意法半導體開發車用晶片 將由台積電代工
德國汽車製造商福斯汽車與意法半導體（STMicroelectronics）周三（20 日）表示，兩家公司將聯合開發新型晶片，且將由台積電負責生產。此舉表明，隨新一代與低碳排汽車的晶片使用量越來越高，福斯汽車有意掌握更大的晶片供應控制權。閱讀全文...
瑞銀：蘋果 6 月當季 iPhone 出貨量年增 227%
瑞銀估計，蘋果上季中國 iPhone 出貨量同比成長超過 200%，暗示該公司當季業績穩健。閱讀全文...