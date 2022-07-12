〈俄烏衝突〉天然氣、新能源議題火熱 高力今年營收逐季成長

由於歐洲地區可能因俄烏戰事導致天然氣斷氣，帶動熱泵加溫器取代天然氣鍋爐趨勢，推升板式熱交換器成長，在能源議題帶動下，加上 Bloom Energy 訂單， 高力 (8996-TW) 下半年業績明朗，營收可望逐季成長，上、半年營收比重為 45% 比 55%。

高力硬銲型板式熱交換器占營收達到 55%，高力主管指出，俄烏戰事影響下，歐洲部分地區天然氣來源可能受到影響，推升熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器接單大成長，接單能見度長達 5-6 個月，該產品今年營收將較去年成長。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy 反應盒出貨及訂單持續升溫，去年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成；Bloom Energy 也提高對供應鏈的下單數量，推估是和南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務有關，還有也已完成新一代產品設計改版。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy 今年訂單，高力安排交貨數量逐季成長，下半年數量維持高檔，加上熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器下半年出貨推升，打破歷年上下半年各半營收比重。

高力 6 月營收 2.39 億元，創 18 個月來新高，月增 6.46%，年增率 20.39)，第二季營收 6.48 億元，季增 21.25%，年增 10.38%，上半年營收 11.83 億元，年增 8.39%。高力 2022 年首季稅後純益 4657 萬元，年增 1.55 倍，每股純益 0.52 元。