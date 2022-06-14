為優化電商業務 傳蝦皮在東南亞多國裁員

新加坡媒體 DealStreetAsia 報導，作為業務優化的一部份，冬海集團 (SE-US) 旗下電商部門蝦皮 (Shopee) 正在多個東南亞國家裁員。

DealStreetAsia 援引消息人士指出，蝦皮的裁員範圍擴及多個東南亞國家，包含印尼、泰國和越南，遭裁員的員工已收到公司寄出的電子郵件。

此外，蝦皮支付業務 ShopeePay 和食品外送業務 ShopeeFood 也面臨人力裁減，為了向員工說明裁員事項，蝦皮周一 (13 日) 還召開內部大會。

DealStreetAsia 已向蝦皮聯繫，希望徵求意見，但目前還無法得知裁員程度以及受影響員工人數為何。

兩名知情人士表示，蝦皮在泰國的支付業務和外送團隊，有將近一半的員工受到本次裁員影響，其中一位消息人士說，公司僅隨便寄出裁員郵件，便要求員工在家等待進一步通知。

財報顯示，冬海集團今年第一季 GAAP 營收年增 64.4% 至 29 億美元，毛利暴增 81% 至 12 億美元，受惠於交易費用和廣告收入增長，蝦皮的電商毛利率增速快於其他增值服務。

即使獲利能力有改善跡象，在充滿不確定性的經濟環境下，蝦皮仍面臨通膨和利率上升等成長阻力。

此外，蝦皮將觸角伸向歐洲市場的計畫也遭遇困境，該公司進軍法國市場僅短短五個月，便以發展不如預期為由宣布退出。