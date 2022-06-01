美股表現慘淡 惟能源股迄今大漲逾55%

美股近期以來呈現震盪走勢大幅修正，截至 5 月底標準普爾 500 指數今年跌約 13%。僅有能源股表現亮眼，年初迄今累計上漲逾 55%。

能源股從年初迄今大漲 55.7%，公用事業類股則小漲 3.3%，其他類股均下跌。能源股上漲主要受惠於各國防疫封鎖逐步解除，石油需求增加且供應受限，促使油價繼續攀升，能源產業獲利因而顯著增長。

在俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯石油實施制裁，原油供應受限。此外，美國能源公司在考慮股東權益的因素下，不願增加資本支出，產量增幅也因此受限。根據 Baker Hughes 的數據，目前美國石油探勘井數量僅有 2014 年高峰的三分之一。

7 月西德州中級原油 (WTI) 期貨週二 (31 日) 收跌 0.4% 至每桶 114.67 美元，盤中曾一度漲至每桶 119.98 美元，距歷史高點的 147 美元僅差距 18%。分析師認為，油價有望在今年底達到高點。

另外，根據 FactSet 的數據，能源產業的營收在 2022 年第一季成長 14%，同期獲利則飆升 268%。

目前能源板塊僅在 S&P 500 指數上占 3.7%，相較之下，資訊科技、健康服務、非必需消費品和金融板塊佔該指數權重 60% 以上。然而今年能源板塊的表現遠優於 S&P 500 指數中的所有板塊。

小摩 (JPMorgan) 美國股票分析師 Dubravko Lakos-Bujas 曾表示，在現況下，2022 年的「高確信」類股是能源股，因其具備雙重避險功能，能同時應對高通膨和地緣政治的風險。