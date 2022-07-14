政策利多吸引資金進駐 潔淨能源股票抗跌

俄烏衝突推升原物料價格，高通膨重挫全球股市表現，惟潔淨能源受政策與資金追捧，表現依然亮眼。富蘭克林華美投信建議，市場波動成常態，投資人可趁低檔布局全球潔淨能源相關 ETF，參與後續政策與產業利多的機會。

在總體經濟環境逆風下，去年受資金追捧的成長型類股多遜於標普 500 指數，惟潔淨能源指數相對抗跌且表現仍優於大盤，表現相對抗跌。

富蘭克林華美投信指數商品投資部主管林孟迪表示，潔淨能源受資金熱捧，除與長期趨勢有關外，還包括政策利多加持，包括：一、歐盟推出 RePower EU 計畫大力投入潔淨能源，實現能源自主及減碳護地球；二、美國宣布不對太陽能產業加徵新關稅並支持美國製造；三、下半年成本壓力有望緩解，潔淨能源企業利潤有望復甦。

儘管近一年潔淨能源面臨三大難關，加州 NEM 3.0 降低太陽能補貼、美國東南亞關稅調查衝擊太陽能發展及成本高漲影響潔淨能源企業獲利。

但林孟迪認為，6 月起持續看到各國推進潔淨能源政策藍圖，減碳淨零浪潮已不可逆轉，加上政策利多仍在，包括美國、歐洲、中國仍帶頭支持潔淨能源產業，展望未來，隨著政策持續推進、產業併購及擴大投資，預期在公眾及民營部門聯手推動下，潔淨能源產業中長期仍將蓬勃發展。

另外，後續也可持續關注美國 BBB 的潔淨能源法案與第 2 季財報，若美參議院通過 BBB 的潔淨能源法案將為下半年及明年市場催化劑，所有潔淨族群可望受惠。