能源股拋售過頭 大摩列股價回彈清單

上周能源股跌幅遠大於廣泛市場，可能是因為今年頭 5 個月來，能源股已經歷劇烈大漲。

SPDR 能源類股 ETF (XLE-US) 上周大跌 17%；SPDR 標普油氣開採與生產 ETF (XOP-US) 重挫 20%，相較 S&P 500 指數上周同期僅下跌 5.8%。這兩檔 ETF 周二均上漲，SPDR 能源類股 ETF 收高 5.18%、SPDR 標普油氣開採與生產 ETF 上漲 4.11%。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1%，收每桶 110.65 美元，該期貨今日收盤屆期。

有鑑於 Fed 激進的行動以及經濟衰退擔憂情緒越來越濃厚，上周能源股走疲合情合理。

經濟衰退期間，能源股很脆弱，因為經濟崩潰時期，大眾對燃料的使用量會下降。但一些分析師認為，上周的能源股跌幅太過頭，幾乎抹去了該產業自俄烏大戰以來所有收益。

摩根士丹利分析師 Devin McDermott 指出，該拋售相當引人注目，因為股價的跌幅遠超過原油價格的跌幅。股價走勢相當於每桶原油下跌 30 美元，但實際上每桶原油僅下跌 10 美元。

事實上，這些股價現在相當便宜，投資者似乎正在價格上反映未來油價更激烈的跌幅，生產商股價較大盤折價 60%，而石油巨頭股價折價 50%。

McDermott 寫道：「這折價程度比過去 10 年幾乎任何時刻來說都還要廣泛。從本質上說，我們估計該產業現在將每桶 WTI 定價在約莫 63 美元，對未來曲線來說，這是巨大折價。」

即使是最悲觀的石油分析師，也不認為價格近期內會觸及那樣的低水準。

在過去經濟衰退時期，石油和天然氣股的表現參差不齊，有時表現優於大盤，有時落後，其中一個重要因素是，進入經濟低迷時，該產業基本面是否強勁。

這對現在的股票來說是一個好兆頭，因為大多數股票的資產負債表比多年來更強勁。McDermott 認為，規模大、資產負債表強勁，且有良好庫藏股計畫支撐的企業可以跑贏大盤。

他偏愛的能源股包括：Exxon Mobil (XOM-US)、ConocoPhillips (COP-US)、Diamondback Energy (FANG-US)，以及加拿大生產商 Suncor Energy (SU-US)。

Tudor Pickering Holt 分析師 Matt Portillo 認為，石油和天然氣股應該沒問題的最大原因就是庫藏股計畫。

Portillo 寫道：「與之前的周期不同，狀態良好的資產負債表應可讓產業透過自由現金流執行庫藏股，來積極捍衛股價。」



Portillo 認為能夠透過執行庫藏股來支撐股價的公司包括：APA Corp (APA-US)、Antero Resources (AR-US)、EQT (EQT-US)、 Marathon Oil (MRO-US)、Ovintiv (OVV-US) 、PDC Energy (PDCE-US)、ARC Resources (ARX-US)、Enerplus (ERF-US)，以及 Suncor。