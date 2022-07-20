〈紐約匯市〉美元連4黑 歐洲央行擬評估升息2碼 刺激歐元強升

美元指數周二 (19 日) 貶至兩周低位，歐元兌美元則連續三個交易日上漲，路透稍早報導指出，歐洲央行 (ECB) 官員將在周四 (21 日) 上討論升息 2 碼(50 個基點)，對央行繼續收緊政策的預期，也帶動澳幣飆漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.63%，報 106.69，連續四個交易日下跌，至兩周低位。

歐元兌美元強彈 0.83% 至 1.0228 美元，是 7 月 6 日以來最高。歐元的反彈適逢對聯準會 (Fed) 在本月升息 4 碼的預期下滑之際，這導致美元遭受打擊。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示：「匯率持續圍繞著對央行政策的預期，我們現在看到跨大西洋貨幣政策前景出現微妙但有意義的轉變，這對歐元來說是件好事。」

歐洲央行 (ECB) 將於周四公布利率決議，貨幣市場現在預期升息 2 碼的機率為 60%，高於周一的 25%。

市場還將關注義大利政治情勢，德拉吉 (Mario Draghi) 是否繼續擔任義大利總理，目前仍有不確定性。Manimbo 認為，沒有德拉吉的義大利，將形成一股破壞穩定的力量，可能加劇歐元近期的疲軟態勢。

鑑於對天然氣供應短缺、經濟衝擊以及 ECB 鷹派態度的擔憂情緒，滙豐銀行外匯研究主管 Dominic Bunning 認為，歐元可能只是短暫反彈，這應會為歐元空頭帶來更好的進場水平。

澳幣兌美元匯率飆升 1.26% 至 0.6897 美元。澳洲央行周二公布 7 月會議紀要，認為在勞動力市場強勁的情況下，目前利率依然太低，難以抑制通膨預期，因此有必要進一步收緊貨幣政策。

英鎊兌美元漲 0.43% 至 1.2 美元，日元兌美元幾乎持平，微貶 0.02 至 138.16 日元兑 1 美元。

新興貨幣方面，在美元走強以及風險趨避意識提高的背景之下，印度盧布兌美元周二一度貶破 80 盧比，接近歷史高點。

因印度嚴重仰賴進口原油和食用油，盧比貶值暗示著印度經濟恐將面臨挑戰，這代表進口油品將變得更貴，有推高通膨並侵蝕美元外匯存底的疑慮。

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