專家：市場去槓桿程度已達90% 但加密貨幣短期內走勢仍震盪

近期美國升息預期略為降溫，科技類股出現反彈，比特幣也同時回升。知名避險基金經理人、加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 表示，他相信市場去槓桿程度已達到 90%，但在市場氣氛變化前，走勢仍將持續震盪。

Novogratz 表示：「感覺去槓桿進度已經完成 90%。但是如果要價格走得更高，就需要市場氣氛轉好，並且需要有新的資金進來。」

Novogratz 認為，在美聯準會 (Fed) 停止貨幣緊縮，或加密貨幣市場信心恢復前，未來一段時間內價格可能呈現橫盤整理。

Novogratz 也表示，加密貨幣市場沒有中央銀行，可以在危機期間介入。與此同時，加密貨幣產業的槓桿程度太高。

今年第 2 季，由於全球央行的鷹派走向，以及多個加密貨幣陷入危機，整體市場低迷，比特幣價格在這一季暴跌近 60%。

根據 Arcane Research 數據，加密恐懼與貪婪指數 (The crypto Fear and Greed Index) 在日前周攀升至 19，創下兩個月來的最高點。

不過，雖然它還是在「極度恐懼」範圍，但已經慢慢向「恐懼」區域靠近，來到兩者邊界附近。報告中寫道：「加密市場的情緒已經低迷了幾個月，但本周我們看到了輕微的改善。」

此外，Arcane Research 指出，比特幣的 7 天波動率達到了 4 月初以來最低，而 30 天的波動率則一直處於高位。