幣安在荷蘭業務未獲准先偷跑 遭開罰350萬美元

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭荷蘭央行處以 350 萬美元罰款，原因是幣安並未在該國註冊就展開業務。

荷蘭央行（DNB）表示，幣安在提供加密貨幣服務前，沒有進行登記，因此違法荷蘭反洗錢和反恐怖主義融資的法規。先前 DNB 在去年 8 月已向幣安發過警告。

DNB 還指出，幣安沒有向荷蘭央行繳納任何稅費，也沒有因荷蘭央行的監管而產生其他成本，因此具有不當競爭優勢。

幣安被處以第 3 類罰款，為 DNB 三級執法中最重。DNB 表示鑒於違規行為與嚴重程度，該行為可以處以最高 200 萬至 400 萬歐元罰款，也指出幣安違規的時間很長，從 2020 年 5 月 21 日到至少 2021 年 12 月 1 日，並稱這就是違規情節嚴重處以重罰原因，同時還考慮到幣安的規模與「在荷蘭龐大的客戶基礎」。

目前，幣安已向荷蘭申請登記不過仍在審查中，DNB 表示此次的罰款也因申請註冊、以及在註冊過程中對其操作「相對透明」，罰款降低了 5%。

幣安已對 DNB 的重罰提起上訴，該公司發言人表示，希望將這些叨擾拋諸腦後，專注申請事宜，也稱此次 DNB 的決定讓雙方合作出現轉折，強調儘管雙方對此看法不一，但仍尊重該監管機構在執法方面的權威與專業精神。