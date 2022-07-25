提早財務自由 財經專家葉芷娟理財訣竅大公開

明明同樣年紀，別人可以提早財務自由，過上隨心所欲的生活，自己卻仍在辛苦上班打拼，相信這是很多人的辛酸。如何讓自己也能夠早早脫離為工作而活？不妨學學財經專家葉芷娟的投資理財秘訣，55 歲之前就有機會過上自己的 FIRE 人生！

近年來全球興起 FIRE（Financial Independence, Retire Early）風潮，主張提早經濟獨立，追求自由的樂活人生，或許不少人認為，這是天方夜譚，很難達到，但只要下定決心、趁早展開持之以恆的紀律投資，財務自由並不會太遙遠。就如同財經專家葉芷娟一樣，踏入社會不久，她便從儲蓄險、股票、基金開始投資理財，逐漸累積資產，如今不僅買了房，也開始儲存退休金，預計 55 歲之前或能享受樂退人生。

葉芷娟不諱言，投資路上也曾經跌跌撞撞，最慘痛的經驗莫過於重押面板、DRAM 等景氣循環股，最後賠了 40%，約莫 20-30 萬元，對於上班族、小資族而言，金額不小。究其慘賠原因在於，景氣循環股礙於產業特性，容易大起大落，故操作難度比一般電子股高，加上沒有確實做好停損設定，因而慘賠出場。

既然繳了學費，就得記起教訓，於是她開始調整自己的投資節奏，執行紀律投資，穩健累積資產，怎麼做呢？

首先是設立兩個帳戶，獨立買賣股票：不少人買股票，既想領股息，又想做波段賺價差，但兩者投資想法截然不同，若於同一帳戶中操作，容易產生混淆，而胡亂操作。例如，想要存股、長期穩定領股息，而買入金融股，但買進之後，看到帳面賺了錢，沒等到領股息，就賣掉了；又如買了航運股，想賺波段價差，未料一買就被套牢，最後索性擺著、坐領股息，變成了長期投資。

由於同一帳戶，操作兩個不同邏輯與目的之股票，常常會分不清楚自己到底要甚麼，於是她做了小小調整，將股票帳戶一分為二，一個是無關漲跌多少，單純領股息的帳戶；另一是無關配息多少，只賺取價差的帳戶。兩個帳戶獨立之後，她不會在存股帳戶做價差、在價差帳戶做存股，執行至今，績效反而突出。

二是定期定額執行基金紀律投資：葉芷娟坦承，儘管很喜歡自己操作股票，但一定會持有基金部位，因為自己再怎麼操作，都不如頂尖基金經理人厲害，消息及研究管道更沒有他們多。

由於資產配置中，自行布局股票的部位不少，風險過於集中，因此，基金方面，她相對保守，主要以平衡型基金與母子基金投資法為主，每個月定期定額扣 2 檔平衡型基金，以及每年一整筆 25 萬元投入母子基金，藉此累積退休金。她概算過，單靠母子基金投資法，可以在 55 歲以前完成退休夢想。

此外，她也建議，定期定額起碼 2 年以上，才能享有微笑曲線效果，若 2 年後發現仍是負報酬，再來思考是否要停扣基金，因為有可能選錯了標的，必須換標的操作。

最近她更開始研究變額年金保險，因為此類型商品優點在於，一是可以強迫儲蓄：年金累積期滿後，保戶才能開始領回年金，在此之前，除非是解約，否則是無法動用資金的，因此，對於年輕人來說，是強迫儲蓄的好方式。二是分期領回年金的機制，可以提供退休後的穩健現金流，做為每月生活費。三是沒有壽險保額：扣除些許費用之後，所繳金額幾乎全用於投資，不像以前投資型保單，會被扣掉壽險保費，所以，很適合喜歡長期投資、無須壽險保障的投資人，且連結投資標的多以由專業團隊操盤的基金為主，省去自己研究市場及擇時進場的煩惱。

以合庫人壽「超鑽小金庫」變額年金保險為例，每個月定期定額金額最低只要 3000 元，年金累積期間至少 10 年，累積期滿後，每年可以領到一筆年金，活到老、領到老，直到 110 歲為止。

該張保單投資帳戶所連結之基金標的，目前有摩根美國科技基金 / 安聯台灣智慧基金 / 貝萊德世界健康科學基金等基金可供選擇，在晨星綜合星級評級中，都曾獲得五顆星的最高評價。最多可選擇 3 檔基金，且每年得享有 4 次免費標的轉換。即使急需資金周轉，必須解約或部分提領，也不會收取任何費用，讓投資人保有資金運用彈性。

展望未來，面對高通膨、升息循環、地緣政治等眾多變數之投資環境，全球金融市場劇烈震盪不可避免，葉芷娟認為，市場回檔之際，若想要逢低加碼投資，需要勇氣，因此定期定額投資不可少。尤其任何人都無法預知何時才是谷底，若總想等待最低點才投入，而不定期定額，就永遠都進不了場，而錯失投資市場上漲的契機。

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