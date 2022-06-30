英國電信尋求延長華為移除令

英國電信 (BT) 週三 (29 日) 呼籲英國政府延長核心網路移除華為設備的最後期限。

英國政府基於國家安全考慮，英國政府要求英國電信運營商在 2023 年 1 月 28 日之前將華為設備從最敏感的核心網路中移除所有華為設備，並在 2023 年 7 月 31 日前將華為設備在 5G 及全光纖網路 (非核心網路) 的占比降至 35%，目標在 2027 年底前要全面將中國電信巨擘華為自 5G 基礎建設排除。

BT 技術長 Howard Watson 週三表示正在執行該要求，希望可以在 2023 年 1 月的最後期限前完成第一階段的工作，但由於過去兩年受到疫情導致規劃延誤和員工缺勤，公司呼籲英國政府必須延長華為移除令。

Watson 強調，歸根結底，不斷訊對客戶的服務是才是至關重要的。

英國電信表示已耗資約 5 億英鎊正將從處理個人數據的核心網路中移除華為設備，轉向使用瑞典通訊大廠愛立信 (Ericsson AB) 設備。

英國脫歐後，英國首相強生在 2020 年 7 月 14 日對華為發出封殺令，稱華為是高風險供應商，英國政府斥資 2.5 億英鎊協助英國電信商汰換華為設備，並頒布只要核心網路使用華為設備的公司，將面臨 10 萬英鎊的罰款。