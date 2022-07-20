〈國泰金經濟調查〉經濟降溫 民眾買房意願創5年新低

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日公布 7 月國民經濟信心調查結果，受全球經濟成長動能降溫影響，民眾買賣房意願皆下降，其中，買房意願更創 5 年新低。

國泰金表示，國發會最新公布的 5 月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌；本月調查顯示，受全球經濟成長動能降溫影響，景氣展望指數大舉從 6 月的 - 12.8 降至 - 36.2，現況指數亦從 - 48.2 走低至 - 60.7。

時機歹歹，也讓民眾薪資上漲預期指數轉為負數，從 6 月的 0.8 跌至 - 4.9，連帶影響民眾大額消費意願指數從 - 0.8 滑落至 - 6.9。



房屋交易調查方面，賣房意願指數下滑至 - 17.4，比起 6 月的 - 12.2 更低，為 2021 年 11 月以來新低；買房意願指數亦從 - 53.5 走低至 - 57.9，為近 5 年低點，民眾買賣房意願皆下降。



國泰金進一步指出，主計總處估計 2022 年經濟成長 3.91%，通貨膨脹率 2.67%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.68%，低於 6 月調查值 2.83%，70% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上。

而物價直直漲，民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 3.03%，較 6 月調查值 2.90% 上升，92% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中，更有 59% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%，顯示民眾對於荷包縮水很有感。