〈國泰金經濟調查〉國安基金護盤前 不到兩成股民願意進場買台股

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日公布 7 月國民經濟信心調查結果，市場擔憂全球景氣陷入衰退，股市樂觀情緒與風險偏好明顯下滑，由於調查期在國安基金護盤之前，因此信心潰散下，僅 19.3% 的受訪者有意此時進場投資，創 42 個月新低。

國泰金控的國民經濟信心調查是在 7 月 1 日到 7 日期間， 台股正好跌破萬五大關，且一路頻頻破底，這也讓股民信心大失，據調查示，市場擔憂全球景氣陷入衰退，避險情緒升溫，台股隨國際股市而震盪偏下，民眾對股市的樂觀指數大幅下滑至 - 30.5，遠低於 6 月的 - 1.6，風險偏好指數更是由正轉負，從 2.2 走低至 - 14.3。

針對民眾對 2022 下半年台股加權指數高點預期，本次調查結果顯示，高達 47.3% 的民眾認為台股指數下半年高點將在 17,000 下方，26.9% 的民眾預期高點落在 17,000~18,000 區間，22.6% 則認為落在 18,000~19,000 區間，僅 3.2% 的民眾預期高點會超過 19,000。總結而言，近 5 成的民眾預期 2022 下半年台股高點會低於 17,000 點。

至於台股低點預期，則有 48.7% 的民眾預期 2022 下半年台股低點將落在 14,500 下方，20.8% 的民眾認為台股低點將落 在 14,500~15,000 區間，15.9% 的民眾則預期低點落在 15,000~16,000 區間。總結而言，接近 7 成的民眾預期 2022 下半年台股低點將在 15,000 下方。