〈再生聚酯供不應求〉今年以來報價漲逾3成 新纖、遠東新客戶加價搶貨

服飾、包材擴大採用綠色材料，再生聚酯 (RPET) 需求暢旺，今年以來報價已上漲超過 3 成；新纖 (1409-TW)、遠東新 (1402-TW) 均證實，目前 RPET 供不應求，客戶持續加價搶購。

可口可樂、雀巢等全球飲料巨擘均做出綠色包裝承諾，加上 Nike、愛迪達等服飾品牌也積極提升再生材料比重，推升 RPET 價格暴漲；根據市調公司 ICIS 資料，今年 1 月以來，歐洲由舊飲料容器回收重製的 PET 價格上漲約 35%。

新纖發言人羅時銓就直言，目前 RPET 供需持續吃緊，預計下半年價格仍維持高檔；雖然目前油價導致原生 PET 價格走跌，但 RPET 在剛性需求支撐下，價格未受明顯影響，價格也還是高於原生 PET。

羅時銓進一步指出，目前客戶對 RPET 需求殷切，除了下長單外，也會願意加價下急單追單，反應目前 RPET 供給吃緊的狀況，預期短期情形仍難翻轉；遠東新也坦言，RPET 市況暢旺，客戶都在加價搶購，加上 RPET 原料回收瓶磚成本也上漲，支撐報價不墜。

歐美政府陸續研議塑料包材再生塑料最低含量規定，例如美國加州預計 2030 年瓶罐 50% 須為回收材質，歐盟則預定 2024 年前實施生產者責任延伸的包裝計畫，使用塑料企業須在其產品使用後，負責支付收集與回收費用，持續大舉推升 RPET 用量。