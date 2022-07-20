〈台股盤前〉美股勁揚+月線有撐 短線反彈氣勢估延續

台股月線有撐，加上美股周二大漲，法人認為，台股雖然短線量縮，但技術面翻多，加上美股勁揚下，短線氣勢可望延續，今 (20) 日有機會重返 14,800 點之上。

美股四大指數周二大漲，道瓊收漲 754.44 點或 2.43%、那指漲 353.1 點或 3.11%、費半漲 123.6 點或 4.61%、標普漲 105.84 點或 2.76%；也帶動台指期夜盤大漲 157 點，來到 14835 點。

台股 ADR 也普遍走揚，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.44%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.43%；僅中華電 ADR (CHT-US) 跌 0.02%。

台股周二雖然一度下跌逾百點，但在航運股撐盤下，尾盤小跌 25.56 點，收 14694.08 點，守住月線；三大法人合計賣超 19.84 億元，外資賣超 23.65 億元、連 3 賣；投信買超 0.85 億元、連 18 買；自營商買超 2.97 億元。

法人分析，雖近期如蘋果暫緩部分支出等產業面利空消息不斷，但目前美元指數創高後進入整理，外資賣壓趨緩，加上國安基金進場消息增添市場信心，雖然短線成交量縮，但後續可望補量反彈。