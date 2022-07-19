〈台股盤後〉電子斷電 航運啟航救援力守月線

台股今 (19) 日在電子及電信股壓盤下走弱，不過航運股及時接手助跌點收斂，加權指數尾盤下跌 25.56 點，收 14694.08 點，驚險守住月線，但成交金額下滑至 1964 億元，創 6 個交易日新低。

今日電子權值弱勢，台積電、鴻海收跌，電信三雄更是重挫，台灣大下跌 4.25%，中華電及遠傳均跌超過 1%，金控雙雄富邦金跌 1.68%、國泰金也收跌，都是今日壓盤主因。

在電子、電信以及金控指標疲弱下，航運股挺身而出，貨櫃海運三雄各有表態，萬海大漲 8.3%、長榮及陽明漲 2.5%，航空雙雄同步走揚，長榮航上漲 3%、華航漲 1.7%，發揮穩盤力道。

族群表現來看，大型電子股跌多漲少，矽力 *-KY 重挫 4.8%、AES-KY 跌 4.5%，緯穎跌 3.3%、祥碩、南電、南亞科、瑞昱都跌超過 2% 以上，智邦、景碩、可成、創意、力積電等全面走弱。

不過，板卡相關個股受惠比特幣價格反彈，盤中逆勢走強，微星、技嘉漲逾 2%、映泰、撼訊、麗臺飆漲停、華擎收漲 3%，成為盤面上最強勢的電子族群。

傳產股則各有表態，大成鋼、台泥均漲超過 2%，台塑四寶聯袂走揚，其中以南亞、台化較強；紡織製鞋相關的遠東新、儒鴻、寶成及豐泰也同步收漲；但美利達、中鋼、華新走弱，表現相對弱勢。

而觀光股受惠解封題材延續攻勢，五福、富野、山富亮燈漲停至收盤，易飛網、海灣漲幅 8-9%，新天地漲 6.8%，晶華、鳳凰、老爺知、雅銘 - KY 都收漲 2-3%。