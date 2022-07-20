〈台股盤中〉電子重掌多頭兵符指數收復月線 慎防獲利了結賣壓

美股四大指數齊揚，激勵台股今 (20) 日跳空開高，早盤在權王台積電 (2330-TW) 領軍下指數一度大漲逾 200 點，站上 14900 點整數關卡，重新收復月線，惟短線部分獲利賣壓出籠，盤中漲幅略微收斂。

觀察今天大盤，主要以電子族群為首領漲，金融、百貨也是買盤追逐重點，惟先前受資金青睞的航運相對疲軟，小跌 0.71% 在平盤下震盪整理。

台積電 ADR 上漲 3% 激勵權王早盤以 502 元開出，但在賣壓調節下盤中漲幅收斂，失守 500 元整數關卡。不過權王股價上揚仍激勵相關族群跟著翻升，包括創意 (3443-TW)、世界 (5347-TW)、精材 (3374-TW)、漢磊 (3707-TW)、祥碩 (5269-TW)、雍智 (6683-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 盤中股價同步上揚。

電腦族群也是今天買盤追逐重點，光寶科 (2301-TW) 盤中攻上漲停關門，股價暫收在 64.6 元，惟不敵賣壓調節盤中漲停打開，麗臺 (2465-TW) 盤中大漲逾 5%，虹堡 (5258-TW)、映泰 (2399-TW) 盤中大漲逾 4%，緯穎 (6669-TW)、倫飛 (2364-TW) 也有 3% 以上漲幅。

PCB 族群中，包括南電 (8046-TW) 盤中大漲逾 4%，臻鼎 - KY(4958-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW) 盤中大漲逾 3%，金像電 (2368-TW)、博智 (8155-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、欣興 (3037-TW)、競國 (6108-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中也有 2% 以上漲幅。

另外，昨 (19) 日深夜宣布收購台灣家樂福股權的統一 (1216-TW)、統一超 (2912-TW) 今天股價表現相對平穩，統一早盤以 70.1 元開出後，股價拉回震盪失守 70 元關卡；統一超則是持續在平盤附近整理。

法人指出，目前看來國安基金進場護盤策略奏效，帶領大盤指數重新收復月線關卡，但須留意今天適逢台指期結算，尾盤仍否如願收紅，仍由外資主導，短線留意漲多個股的獲利了結賣壓。