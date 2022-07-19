外資大買海空運股 敲進航空雙雄4.91萬張 僅調節萬海

三大法人今 (19) 日賣超台股 19.84 億元，外資雖然賣超現貨 23.65 億元，但在台指期增持淨多單 2779 口，來到 3552 口；個股方面，外資大舉買進航運指標股，包含航空雙雄共 4.91 萬張，以及海運股長榮、陽明等，唯獨萬海遭到調節。

外資今日買超最多是長榮航 3.54 萬張、其次華航 1.37 萬張，也買進長榮 1.25 萬張、陽明 7706 張；而外資買超較多的電子股則有面板雙虎群創 1.13 萬張、友達 7192 張，以及華通 1.07 萬張、宏碁 9365 張等。

另外，外資也買超台泥 9014 張、亞力 7627 張，金融股則以元大金 7372 張、開發金 7100 張較多。

外資賣超最多是中鋼 2.23 萬張、子公司中鴻也遭賣 4522 張；值得注意的是，外資今日大買航運指標股，唯獨賣超萬海 4866 張；另外，也同時賣超元大台灣 50 反 1 1.49 萬張，以及元大台灣 50 5649 張。

其餘個股方面，外資賣超較多的還有技嘉 4603 張、欣興 4063 張、宏達電 3874 張、堤維西 4308 張；金融股賣超富邦金 1.78 萬張、玉山金 1.36 萬張等較多。

投信今日小幅買超 0.85 億元，為連 18 買，買超最多個股是永豐金 1.22 萬張，再來多為傳產，中鋼 8503 張、遠東新 6494 張、亞泥 5102 張、興富發 4339 張、中鴻 3916 張、大成鋼 3024 張；電子股則有佳世達 5535 張、廣達 3574 張、大聯大 3303 張等。

投信賣超最多為開發金 1.47 萬張，還有元大金 1.03 萬張、國泰金 4495 張等金融股；電子股以友達 1.16 萬張、仁寶 9450 張、群創 8774 張、宏碁 8134 張等較多，以及傳產指標台塑 5831 張、華新 5471 張、寶成 4680 張等。