台股走軟失守14700點 三大法人賣超19.84億元 外資連3賣

台股今 (19) 日遭遇月線反壓，一度跌逾百點，電子權值股普遍走低，台積電壓盤，不過，航運股獲資金點火，攜手傳產股力抗賣壓，加權指數終場下跌 25 點，收在 14694 點，成交量能低迷，不到 2000 億元。本土法人持續站在買方，與外資對作，三大法人合計賣超 19.84 億元。

觀察三大法人資金動向，外資今天持續賣超 23.65 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信則小幅買超 0.85 億元，寫下連 18 買；自營商也買超 2.97 億元。三大法人合計賣超 19.84 億元，呈現土洋對作。

權王台積電今天一路在盤下震盪，最低來到 486.5 元，終場下挫近 1%，收在 491 元，鴻海、瑞昱、南亞科、研華等電子指標股同步走軟；台塑四寶力守在盤上，其中南亞、台化上漲超過 1%；此外，台泥、和泰車等權值股也獲買盤支撐。

萬海明天將進行除息交易，每股配發現金股利 10.5 元、股票股利 1.5 元，今天在買盤湧入下，股價一度亮燈漲停，終場收漲逾 8%，長榮、陽明也有 2% 以上的漲幅；散裝航運股受惠海岬型船平均日租金連日走高，包括裕民、中航、新興、慧洋 - KY 等均表現不俗。上市運輸類股指數終場收漲 3.3%，為盤面多頭指標。

邊境管制持續鬆綁，「禁團令」有望解除，激勵旅行社族群今天股價續揚，富野、山富、五福亮燈漲停，易飛網收漲 9%，鳳凰上漲超過 3%，此外，國旅市場熱絡，也帶動其他觀光股表現，包括海灣、老爺知、晶華、新天地、夏都等，均表現不錯。

金融股今天無力，富邦金下挫約 1.7%，國泰金、玉山金、中信金等同步震盪走跌，不過，兆豐金、第一金、華南金、彰銀等官股銀表現有撐，均守在平盤。