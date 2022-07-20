郵輪股齊揚 美CDC終止現行防疫措施 改各家自理

由於美國疾病管制預防中心 (CDC) 宣布結束針對郵輪的新冠疫情措施，包括嘉年華 (CCL-US)、皇家加勒比 (RCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 在內的郵輪公司股價周二 (19 日) 上漲。

CDC 原本要求所有郵輪乘客都必須接受檢測，但在今年稍早改為自願檢測，鼓勵工作人員和乘客接種疫苗，並向乘客概述疫情爆發時的具體隔離程序。

CDC 表示，仍會對郵輪如何處理新冠病例提供指導，但各家公司可執行自己的防疫策略以抑制病毒傳播，這意味各郵輪公司可制定自己的疫苗接種、檢測和隔離政策。

嘉年華股價周二上漲約 7%，收盤報每股 10.36 美元；皇家加勒比股價漲近 6%，至每股 36.36 美元；挪威股價上漲約 3.5%，報每股 12.85 美元，且三者盤後均續漲 1% 左右。

CDC 政策改變後，郵輪公司政策將更有彈性，可接受更多旅客乘坐郵輪並降低行業成本。

Stifel 分析師 Steven M. Wieczynski 寫道：「雖然我們預期郵輪營運商會持續要求乘客行前接種疫苗，但今日的消息相信會讓郵輪業者更彈性，能接受年紀較小的旅客。」

皇家加勒比海郵輪公司代表說，公司正等待 CDC 進一步指導，以利後續制定自家政策。

自新冠疫情大流行以來，郵輪產業一路顛簸，近期更戮力將業務恢復到 2020 年以前的水準。