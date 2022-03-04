VR眼鏡訂單挹注 宏達電2月營收年增逾4成

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公告 2 月營收，由於沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow 陸續出貨至歐洲、中東地區，單月營收回溫至 3.2 億元，年增 40.36%，但因工作天數較少影響，月減 11.01%，寫同期次低。

宏達電前 2 月營收 6.79 億元，年減 5.78%，續寫同期新低。

宏達電推出的 VIVE FLOW 本季主要出貨至歐洲、中東地區，不過仍持續受到海運塞港影響，交貨時程從 4-6 周，拉長至 6-8 周，預期塞港情況將逐步緩解，整體銷售量將有望達到目標。

另外，宏達電看好，目前既有 B2B 客戶有更換輕薄 VR 的需求，如教育、車用娛樂設施等業者，將進一步帶動 VIVE FLOW 出貨量，估最快下半年發酵。

宏達電 2 月底參加 MWC 2022 世界通訊大展，董事長暨創辦人王雪紅第三次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，並首度發表宏達電版元宇宙 VIVERSE，她表示，VIVERSE 可讓人沉浸其中、新體驗的無邊際宇宙，也是通往 VIVE 合作夥伴創造的其他宇宙快速傳送門，同時可自由分享開放式平台。

王雪紅進一步指出，四年前在 MWC 大會上提到，新科技正以前所未見的方式誕生，而未來驅動 VIVE 願景的關鍵將是 VR、AR、AI、Blockchain 與 5G 等，也是宏達電要持續創新與專注的技術。