蘋果、Meta詢問頻頻 三星顯示將著手開發Micro OLED

據南韓媒體 The Elec 引述業內人士報導，三星顯示因應三星、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 等業者要求，加上 LGD 也正積極布局，三星因此被迫加入 Micro OLED 戰局，將開始進行開發。

業界指出，近期三星電子、蘋果、Meta 頻找上三星顯示，要求三星顯示開發 Micro OLED 技術以應用於 AR/VR 設備。由於三星顯示原先對 Micro OLED 業務發展期望值很低，部屬的研發人力不多，非主要研發目標。

報導指出，除了客戶找上門詢問外，三星顯示開始加大 Micro OLED 研發也可能與競爭者有關，由於 LGD 正積極發展 Micro OLED 業務，計劃第三季訂購相關設備，搶進蘋果 MR 供應鏈。

索尼 (Sony) 傳將供應蘋果明年 MR 新品內部 Micro OLED 面板，而 LGD 則將供穿戴裝置外部的 OLED，LGD 更計劃要開發、製造 MicroOLED 面板，加速 Micro OLED 試產進度，目標擠下索尼，爭奪蘋果 MR 設備訂單。

若三星顯示開始加入 Micro OLED 技術開發，三星元宇宙策略布局將更為清晰，去年三星曾與微軟開發 AR 眼鏡 HoloLens 專案，據悉，三星顯示、三星電機、三星 SDI 高層都參與該專案。

有別於 LCD、OLED 背板以玻璃為主，Micro OLED 背板採用矽，除了帶有 OLED 自發光優勢，面板厚度和體積也比以前更薄、更小、耗能更低，更容易實現高畫素。

除了 Micro OLED，目前液晶覆矽 (LCos) 與 Micro LED 潛在 AR/VR 微型顯示器的重要技術。供應鏈認為，第一代將搭載 OLED 面板，MicroLED 可能要再等 3 年才有機會採用。

研調 DSCC 預估，AR/VR 今年市值將達 9.2 億美元，年增 58.6%，且明年出貨量將成長至 2500 萬台，較去年成長 1.5 倍，預計到 2027 年前年複合成長率達 59%，屆時出貨量將上看 6000 萬台。