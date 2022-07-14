做空機構轉做多 推特收漲近8%

馬斯克 (Elon Musk) 日前宣布退出 440 億美元收購推特 (TWTR-US) 的交易，引發推特不滿並隨後提出違約訴訟。知名作空機構 Hindenburg Research 在週三 (13 日) 表示，由於該機構預期馬斯克將被迫完成收購，因此轉而做多推特，帶動推特股價收漲約 8%。

Hindenburg Research 表示，該公司改變對推特的投資策略，轉為買進推特股票，建立大量多頭部位，原因是該機構認為馬斯克將在這場訴訟戰中輸給推特，被迫完成每股 54.20 美元的收購。

在今年的 5 月，Hindenburg 曾經透露正做空推特，當時該機構認為馬斯克可能藉由取消交易來迫使推特壓低收購價格，因為若馬斯克取消收購，將衝擊推特股價。

馬斯克上週五委任律師致函推特終止收購推特的交易，指控推特嚴重違反收購協議的多項條款，提供虛假和誤導性的內容 (包含假帳號比例成爭議)，可能讓公司蒙受重大不利影響。

推特反擊表示，馬斯克終止收購的理由都是一個藉口，讓他決定不買推特的真正理由，更多是與美股下跌有關，特別是科技股。推特還控訴，自簽署併購協議以來，馬斯克一再貶低推特和這筆交易，給推特帶來商業風險，並對公司股價造成下行壓力。

Guidehouse Insights 分析師 Abuelsamid 認為，如果馬斯克敗訴並被迫完成收購或支付巨額罰款，他可能不得不出售更多特斯拉股票，這會嚇壞投資者並損害他剩餘的特斯拉股份的價值。

推特週三股價收漲 7.9% 至 36.75 美元。今年迄今股價跌約 14%。