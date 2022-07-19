蘋果違反俄國反壟斷法 當局擬開罰

俄國反壟斷機構周二（19 日）表示，將對美國科技巨頭蘋果處以罰款，理由是該公司違反俄羅斯反壟斷法，並濫用其在應用程式商店的市場主導地位。

俄國聯邦反壟斷局（FAS）表示，將對蘋果徵收基於營業額的罰款，罰款金額會在行政調查過程中確定。

FAS 在聲明中表示，蘋果濫用其在 iOS 應用程式發行市場的主導地位，也禁止 iOS 應用程式開發人員告知用戶在其 App Store 外購買或使用其他支付方式的可能性。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 並未對此回應，該公司盤前股價上漲 0.36%，每股暫報 147.60 美元。

長久以來，莫斯科一直反對外國科技平台對本土市場的影響，而且自俄烏衝突今年 2 月爆發後，該爭端再度升級。

莫斯科對違反俄國當地網路法律的多家西方公司祭出一連串罰款，有批評人士稱，這是克里姆林宮試圖對網路空間施加更多控制的手段。

其中俄國的法律規定包括：客戶的數據需儲存在當地伺服器、俄羅斯通訊監管機構有權要求刪除網路內容、需在當地設立辦事處。

不過，俄國以反壟斷為由對蘋果採取行動的決定，也呼應的歐盟執委會（European Commission）對蘋果的高調追責，稱其「封閉的生態系統」、「不公平的保護」讓自家公司免受競爭。