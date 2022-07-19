〈美吾華集團法說〉懷特兩項新藥擺脫疫情陰霾 全年營收拚成長逾1成

美吾華 (1731-TW) 集團旗下懷特 (4108-TW) 今 (19) 日舉行法說，總經理李伊伶表示，受到疫情影響，治療癌因性疲憊癌新藥懷特血寶，以及治療中重度疼痛新藥懷特痛寶，成長力道放緩，預期隨著國內疫情趨緩、國際臨床持續進行中，全年營收仍有望年增雙位數。

懷特血寶已被 70 多家醫療院所採用，包含長庚、三總、北榮等 18 家大型醫學中心，近 400 名腫瘤專科醫師開立處方，此外，自去年 3 月起獲准健保給付，提供給乳癌患者。

除了應用在癌因性疲憊癌、乳癌外，懷特血寶也擴展至其他適應症，李伊伶指出，看準 2025 年免疫抑制劑市場可達 560 億美元，懷特血寶為免疫製劑，透過研究證實，該新藥可與抗癌藥物進行合併療法，可望強化合併治療效益。目前已在國內 5 家醫學中心，針對乳癌、食道癌病患合併化放治療進行臨床試驗，預計年底收案完成。

此外，懷特血寶內的精製黃耆多醣萃取物，對於新冠肺炎輕症或無症狀感染者，可誘發人體既有 RNA 來對抗病毒，也能幫助中重度患者抑制病毒複製，避免過度發炎所引起的細胞激素風暴，減少肺纖維化的產生。

李伊伶說，目前懷特血寶用在新冠肺炎的臨床試驗，已經有幾個個案使用，並進行數據整理分析，未來也會把數據結果刊登至國際醫學期刊。