中華電提升偏鄉網速 行政區、學校達1G

中華電 (2412-TW) 與中華電基金會今 (8) 日啟動「科技為善 (Tech4Good) 數位賦能生態系」，用科技協助偏鄉、弱勢族群，董事長謝繼茂表示，目前偏鄉網路速度普及率，在特定行政區、學校可以達到 1G，與都市相當，其他地方則也有 100M。

謝繼茂說，新冠疫情帶動整體頻寬需求大增，全台灣網路涵蓋率超過 8 成，全台灣平均網速可達 1G 以上，部分都會地區則可以到 2G，而偏鄉地區中，鄉公所、衛生所等行政區可以達到 1G，校園也有 1G-2G，雖然 1G 網速在偏鄉普及率還不高，但其他地區仍可以達到 100M。

電信商近期大打寬頻資費戰，中華電祭出的速在必行方案，包括 300M/100M 千元有找，500M/250M 方案則是花 100M 光世代費用，就能享用 500M 超高速。謝繼茂指出，過去以 100M 為主流，期望透過促銷方案，讓用戶升級至 300M 或是 500M，未來讓 300M 成為主流。

中華電打造的科技為善 (Tech4Good) 數位賦能生態系，合作夥伴包括台東均一實驗中學董事長嚴長壽、台中榮民總醫院、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心、淡江大學視障資源中心、台東縣南迴健康促進關懷服務協會以及台西玉津烘焙坊等。

謝繼茂表示，中華電信偕同基金會長期關懷偏鄉、多元族群，以科技力縮短數位落差、創造數位機會，累積豐富經驗，近兩、三年面對疫情衝擊，決定投入加倍資源在科技為善 (Tech4Good)。

中華電透過高速的資通訊服務，協助偏鄉學童持續吸收國際教學資源、爭取翻轉人生機會，同時用 5G 專網緊急醫療照護偏鄉民眾、協助中小企業、商家運用數位科技減緩疫情造成的經濟衝擊。

台東均一實驗中學董事長嚴長壽表示，社群網路加快正面、負面訊息的傳播速度，因此偏鄉教育除了要教導孩子加強訊息思辨的能力，也變成翻轉偏鄉教育的一個重要工具。

嚴長壽補充，透過中華電通訊設施，不僅與世界教育資源連結，甚至受惠高速無縫傳輸的效益，如校內學生原訂全英文演出的表演，前三週因疫情被迫停課，所幸學生們透過中華電高速網路進行無縫隙的線上排練，最終在學期結束前圓滿完成現場演出。