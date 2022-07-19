工研院攜10家產研機構 成立燃料電池與無人機整合聯盟

無人機應用商機崛起，工研院在經濟部技術處協助下，今 (19) 日宣布攜手中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人、中興電 (1513-TW)、東元 (1504-TW)、新普 (6121-TW)、雷虎 (8033-TW) 等 10 家產研機構，共同籌組燃料電池與無人機整合聯盟，強化國內燃料電池、長航時無人機技術實力。

工研院表示，本次燃料電池與無人機整合聯盟也攜手田屋科技、台灣希望創新、宇嘉通信、鐙鋒綠能科技、台灣經濟研究院等機構，將在燃料電池材料、系統整合、數據通訊、無人機應用等方面合作，提升產業競爭力與搶攻新商機。

根據美國 Grand View Research 研究指出，全球商用無人機市場到 2025 年將達 1292.3 億美元，目前我國無人機產業發展，也透過科專計畫投入，實際應用在物流運輸、農藥噴灑、橋樑檢測、高山運補及遠洋漁群探索等，經濟部預期，藉由聯盟成立，將發揮台灣無人機產業具備完整零組件供應鏈的優勢。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，提升無人機續航力、酬載力是現今全球無人機產業的發展目標，工研院將積極投入燃料電池無人機技術發展，以潔淨能源氫氣作為燃料，透過高功率燃料電池電堆與關鍵材料技術，滿足戶外巡檢、商業物流、緊急醫療運輸等需求。

工研院指出，希望透過燃料電池與無人機整合聯盟成立，強化國內無人機廠商在長航時的技術能量，並提升產品在國際市場的競爭優勢，協助無人機產業發展創新綠能科技，掌握疫後及淨零碳排商機。