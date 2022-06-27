工研院推2050氫應用發展技術藍圖 打造氫燃料供應鏈

工研院今 (27) 日發表台灣 2050 年氫應用發展策略藍圖，將從發電、載具、工業三大面向著手， 結合中油、中鋼等國內產業合作打造氫能供應鏈，目標 2050 年國內發電將有 9-12% 來自氫能源。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，氫能是台灣淨零排放要角，已積極成立氫能推動小組，結合工研院、公部門、國營事業資源，規劃氫能應用、儲存、合作的前置作業，加速台灣氫能技術建立、帶動產業發展。

氫應用發展技術藍圖以淨零為目標，計劃發展混燒、專燒氫氣發電，鋼鐵、石化業利用氫氣冶金，回收半導體製程餘氫回收發電等舉措，期許未來鏈結國內業者促成國際投資合作，以加速台灣氫能技術建立及帶動產業發展。

此次活動中油公司董事長李順欽、中鋼董事長翁朝棟，聯華神通集團董事長苗豐強，以及三福氣體、中興電等業界都到場共襄盛舉。中油表示，今年將與聯華合作年底打造移動式加氫站，提高國內氫燃料使用。

苗豐強表示，由於國內綠電發電量仍不夠，發展綠氫較有難度，現階段藍氫是較為可行的方向，除了天然氣發電來電解氫燃料外，也可在化工、工業以及半導體製程中將灰氫純化轉為藍氫，加速國內氫燃料應用。

除了藍圖發表外，工研院今也展出氫技術應用，其中包含專用儲氫瓶、金屬板燃料電池堆，固態氫燃料電池 (SOFC)，氫純化模組等技術。

工研院表示，金屬板燃料電池堆技術未來將與國內金屬沖壓廠合作成立合資公司，積極搶攻車用市場；氫純化模組目前則已和國內綠能業者合作更換純化設備。