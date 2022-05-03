懷特黃耆多醣萃取物 有望成為新冠治療藥物

國內新冠疫情持續增溫，帶動治療藥物需求強勁，懷特 (4108-TW) 研發的精製黃耆多醣萃取物，經研究顯示能阻斷病毒或侵入人體細胞，可對抗變種病毒株，有望成為輕度至中重度患者的治療藥物選項之一。

懷特表示，透過應用生物資訊大數據來預測抗病毒中藥，在數百種常見中藥進行篩選，發現黃耆在對抗組織器官纖維化與調解免疫力，扮演著關鍵角色，具備抗病毒感染的潛力。

其中，懷特開發的精製黃耆多醣萃取物，能誘導正常人的肺細胞並產生「微小 RNA」來阻止病毒複製，再者，經過新冠病毒棘蛋白和受體結合實驗證實，該產品能阻斷病毒，對抗變種病毒株。

懷特指出，從研究資料來看，精製黃耆多醣萃取物對於輕症或無症狀感染者，可誘發人體既有 RNA 來對抗病毒，並幫助中重度患者抑制病毒複製，避免過度發炎所引起的細胞激素風暴，以及減少肺纖維化的產生。

總經理李伊伶進一步表示，細胞激素風暴是新冠肺炎致死主因之一，其中又以青壯年佔大宗，肺纖維化則是新冠肺炎癒後的後遺症之一，可能留下不可逆的情況，此次研究結果也已刊登在國際醫學期刊，將持續進行抗疫保健產品、藥品開發。

另外，研究使用的精製黃耆多醣萃取物，是採用世界衛生組織 (WHO) 藥典收錄的品種「膜莢黃耆」，再透過獨家專利製程技術開發而成，與市面上常見的紅耆 (生耆) 及相關提取物有不同差異。